Tudor futbolcularını lige hazırlayacak

Milli takımlara giden 9 futbolcusu nedeniyle Antalyaspor deplasmanı öncesinde büyük bir sıkıntı yaşayan ve taktik çalışma gerçekleştiremeyen İgor Tudor’un hasreti bugün son buluyor. Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre, oyuncularının Florya’ya geri dönmeleriyle birlikte yeniden gaza basacak olan Hırvat hoca, sezona üçte üç yaparak başlayan takımıyla birlikte lige kaldığı yerden devam etmek istiyor. Takım çok iyi hava yakalamışken gelen bu aranın oyuncuların konsantrasyonlarını bozmasından endişe eden teknik adam, bugün yapacağı toplantıyla oyuncularını yeniden lige hazırlayacak. Antalya maçının kendileri açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekecek olan Tudor, galibiyet serisini devam ettirebilmeleri için öğrencilerine mental açıdan destek verecek.
FEDAKAR SERDAR
Öte yandan Milli Takım’ın Ukrayna ile oynadığı maçta burnu kırılan Serdar Aziz, sağlık heyeti ile görüşerek özel bir maske ile oynamak istediğini söyledi. Tudor’un, oyuncusunun bu özverili hareketi karşısında teşekkür ettiği ancak son kararını doktorlarla yapacağı değerlendirmeden sonra vereceği öğrenildi.
MARIANO&MAICON ŞOV
Cimbom’un iki Brezilyalı’sı Maicon ve Mariano, GS TV’deki “Adam Adama” programına konuk oldu. İki futbolcunun da birbirlerine hayatları, kariyerleri ve Brezilya ile G.Saray futbol tarihi hakkında sorular sordukları program, renkli görüntülere sahne oldu. İki futbolcu özel hayatları ve geçmişleri ile ilgili birbirlerine sordukları soruları doğru olarak yanıtlamakta zorlansa da hem G.Saray hem Brezilya futbol tarihi hakkındaki sorulara çoğunlukla doğru cevap verdi.
RODRIGUES'TEN DUBLE
sezona süper bir başlangıç yapan Garry Rodrigues, müthiş formunu milli takımda da sürdürdü. Yıldız kanat oyuncusu, ülkesi Yeşil Burun Adaları’nın 2018 Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde deplasmanda oynadığı ve 2-1 kazandığı Güney Afrika maçında şov yaptı. Biri frikikten olmak üzere 2 gol kaydeden Rodrigues, ülkesini galibiyete taşıyan isim oldu.
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Misafir 21 dakika önceantalya gs ye yenilmez.00