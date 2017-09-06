Fikret Orman'dan Lens ve Negredo'ya: "Size güveniyoruz"

Beşiktaş’ta son olarak Kayseri ile oynanan hazırlık maçında kötü performansları nedeniyle eleştirilen Alvaro Negredo ile Jeremain Lens’e başkan Fikret Orman sahip çıktı. Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre, iki yıldızla bir görüşme yapan Orman, oyunculardan tepkilere kulaklarını tıkamalarını ve kendilerini sadece işlerine vermelerini istedi. Başkan, “Biz sizi yıldız oyuncular olarak bu takıma transfer ettik. Sizin ne kadar kaliteli olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Zamana ihtiyacınız olduğu da bir gerçek... Paniğe gerek yok. Hocanız da size çok güveniyor. İlerleyen günlerde takıma çok büyük katkı sağlayacağınızdan asla bir şüphem yok. Siz sadece çok çalışın ve bir an önce fiziksel açıdan olan eksiğinizi kapatın. Birlikte büyük başarılar kazanacağız” şeklinde konuştu.
‘FORMANIN HAKKINI VERECEĞİZ’
Bu destek karşısında oldukça memnun olan Negredo ve Lens de Başkan tarafından böyle destek görmenin kendileri açısından çok önemli olduğunu vurguladılar. En kısa sürede hazır hale geleceklerini belirten ikili, “Çok çalışıyoruz, bu formanın hakkını vereceğiz. Önemli bir kulüpte olduğumuzun farkındayız. Bizi anlayan ve bizim daha iyi olmamız için de uğraşan çok önemli bir hocamız var. Yavaş yavaş kendimizi bulup taraftarı coşturacağız” karşılığını verdiler.
PEKTEMEK GİDERSE DEMBA BA GELECEK
Atiba, Pepe ve Q7 döndü Kartal’ın Demba Ba, Demba Ba’nın da Kartal aşkı bir türlü bitmiyor... Siyah-Beyazlı formayı yeniden giymeyi çok isteyen Ba’ya yeşil ışık yakan Beşiktaş yönetimi, Mustafa Pektemek’in satılması halinde Senegalli forveti kadroya dahil etme kararı aldı. Bu transferin 2 gün içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor.
ATIBA, Q7 VE PEPE DÖNDÜ
Beşiktaş, cumartesi günü Karabük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına çift idmanla devam etti. Milli takımlarından dönen Atiba, Pepe ve Quaresma sabahki çalışmada yer almazken, akşamki antrenmanda takımla çalıştılar. Siyah-Beyazlılar, yarın akşam gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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