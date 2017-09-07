Veigneau, Yeni Malatyaspor'u yeneceklerini söyledi

Süper Lig’in ilk haftasında Alanya maçından galibiyetle ayrılıp Beşiktaş ile berabere kalan ve 3. haftada Akhisar Belediye’ye kaybeden Kasımpaşa’da milli aranın ardından gözler 11 Eylül’de konuk edecekleri Yeni Malatya karşılaşmasına çevrildi.

Gazete Habertürk'ten Volkan Köse'ye açıklamalarda bulunan Paşa’nın önemli isimlerinden Olivier Veigneau, “Lige iyi bir başlangıç yaptık. İlk hafta deplasmanda Alanya’yı yenip daha sonra Beşiktaş ile berabere kaldık. Beşiktaş’a karşı puan almak iyiydi çünkü çok büyük bir özgüven kazandık. Ne de olsa ligin en iyi takımlarından birisine karşı oynadık. Fakat maalesef Akhisar maçında puan alamadık. Bu güzel çıkışı orada bozduk. Her gün, Ramazan’a o geri pasını nasıl verdiğimi düşünüyorum. Artık geleceğe bakıp bir daha böyle bir hata yapmamaya çalışacağım” dedi.

''GALİBİYETE İNANIYORUZ''

32 yaşındaki Fransız sol bek, “Bu hafta Malatya ile oynayacağız. Bu maç için milli arada çok çalıştık. Akhisar mücadelesinde kesinlikle bizim kalitemize uyan bir oyun ortaya koyamadık. Malatya maçından galibiyet ile ayrılıp tekrar üst sıralarda olmak istiyoruz. Bu maç öncesi bazı oyuncular milli takımlarında oynadılar. Bu açıdan zor olacak ama biz bu karşılaşmadan 3 puanı sahamızda alacağımıza inanıyoruz.” dedi.