Vida: "Türkler bize patladı"

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Vida, "Türkiye’nin Ukrayna ile oynadığı maçı televizyondan izlemiştim. O maçta iyi değillerdi. Ama bize karşı resmen patladılar. Müthiş bir performans gösterdiler. 3 gün içinde oynadıkları 2 maçta 180 derece farklı görüntü sergilediler. Türkler bu galibiyetle Rusya şanslarını çok artırdılar. Biz böyle bir Türkiye beklemiyorduk" dedi.