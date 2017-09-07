Avrupa futbolunun bir numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nda mücadele edecek olan temsilcimiz Beşiktaş'ın, oynayacağı maçların saati belli oldu. Peki, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta oynancak?

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Lig'inde G Grubu'nda mücadele edecek Beşiktaş'ın rakipleriyle yapacağı maçların saatleri açıklandı. Buna göre 13 Eylül'de Porto ile Estadio do Dragao Stadı'nda karşılaşacak olan Beşiktaş'ın maçı TSİ 21:45'te başlayacak.





Diğer maçların başlama saatleri ise şu şekilde düzenlendi:





26 Eylül 2017 Beşiktaş - Leipzig Vodafone Park TSİ 21:45





17 Ekim 2017 Monaco - Beşiktaş Stade Louis II TSİ 21:45





1 Kasım 2017 Beşiktaş - Monaco Vodafone Park TSİ 20:00





21 Kasım 2017 Beşiktaş - Porto Vodafone Park TSİ 20:00





6 Aralık 2017 Leipzig - Beşiktaş Redbull Arena TSİ 22:45