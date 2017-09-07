Fenerbahçe, Brad Wanamaker'ı transfer etti!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe Doğuş, ABDli guard Brad Wanamaker'la 1 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, Avrupa basketbolunun en önemli kısa oyuncularından biri kabul edilen ve geçtiğimiz yılki performansıyla kendisine Euroleague’in en iyi ikinci beşinde yer bulan Brad Wanamaker ile 2017-2018 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı.

1.93 cm boyunda olan ve hem bir hem de iki numaralı pozisyonlarda forma giyebilen tecrübeli oyuncu, yeni sezondan itibaren Fenerbahçe Doğuş’un başarısı için mücadele edecek.

Brad Wanamaker’a Fenerbahçe’ye hoş geldin diyor, yarıştığı ‘her kulvarda’ şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımızda başarılar diliyoruz."

Brad Wanamaker

Fenerbahçe Doğuş

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