Bursaspor, Yusuf Erdoğan ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Yusuf Erdoğan'ın transferi konusunda Trabzonspor Kulübüyle anlaşma sağladı.



Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Yusuf Erdoğan'ın transferi konusunda Trabzonspor Kulübüyle her konuda anlaşma sağlandığı belirtildi.



Açıklamada, Erdoğan ile yapılacak son görüşmenin ardından resmi sözleşmenin imzalanacağı kaydedildi

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