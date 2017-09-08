Beşiktaş'ın yıldızlarından Lucescu'ya övgü

Milli Takımımız’ın Hırvatistan galibiyetinin ardından Rusya umutları artmış, yeni teknik direktör Lucescu da Ay-Yıldızlı ekibin başında ilk zaferini yaşayıp rahat bir nefes almıştı. İlk Ukrayna maçında sahaya sürdüğü kadro eleştirilen Rumen çalıştırıcı, Hırvatlar’a karşı ise büyük bir değişime giderek 7 farklı ismi ilk 11’e almıştı. Bu isimler arasında Beşiktaşlı Oğuzhan ve Caner de vardı. İlk açıklanan kadroya alınmaması sert tepkiler toplayan Ozzie, Hırvatistan maçında oynadığı futbolla alkış almış, golden önceki şutu atan isim olmuştu. Maçtan sonra Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın özel uçakla alıp İstanbul’a birlikte döndükleri Siyah-Beyazlı yıldızlar, Milli Takım’ın yeni patronu Mircea Lucescu ve yardımcısı Tayfur Havutçu’ya övgüler yağdırdı.



‘TAYFUR HOCA’NIN VARLIĞI DA ÖNEMLİ’

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre, başkan Orman’ın “Yeni hocanızla aranız nasıl?” sorusunu yanıtlayan Oğuzhan, Cenk ve Caner’in, Luce ile çalışmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını söyledikleri öğrenildi. Futbolcular, “Lucescu ile çok iyi anlaşıyoruz. İletişim konusunda çok rahatız. Oyuncularla ilişkisi konusunda çok farklı biri. Taktik bilgisi çok üst seviyede. Hırvatistan’ı en ince detaylarına kadar anlattı. Tam bir taktik deha. Lucescu ile Dünya Kupası’na katılacağımızdan şüphemiz yok. Tayfur Hoca gibi bir ismin varlığı ve tecrübesi de bizleri çok rahatlatıyor” ifadelerini kullandı.

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