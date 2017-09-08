Beşiktaş Kaan Ayhan için teklifini yaptı

Milli Takım’ın Hırvatistan ile oynadığı maçta gösterdiği performansla dikkat çeken Kaan Ayhan’ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Almanya 2. Ligi’nde Fortuna Düsseldorf forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 22 yaşındaki savunma oyuncusu için 1 milyon Euro’luk teklifte bulunuldu. Ancak Almanlar 2 milyon Euro istiyor. İki taraf bugün son kez masaya oturacak.

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