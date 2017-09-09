Real Madrid: 1 - Levante: 1 | MAÇ SONUCU

La Liga'nın ilk 2 haftasını 4 puanla geride bırakan Real Madrid, Levante karşısında şok yaşadı! Başkent temsilcisi, 18 şut çektiği karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı! Real Madrid ayrıca tüm organizasyonlarda üst üste çıktığı 71. maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı. Bu, Avrupa'nın 5 büyük ligindeki en uzun seri durumunda.

Karşılaşmanın ilk golü konuk ekipten geldi. 12. dakikada Ivan Mendonza'nın pasında topu ağlarla buluşturan Ivi, takımını 1-0 öne geçirdi. Real Madrid'de Lucas Vazquez, 36. dakikada skoru eşitleyen golü attı. Ev sahibinde Karim Benzema, mücadelenin 28. dakikasında sakatlanarak yerini Gareth Bale'a bıraktı.

Mücadelenin 2. yarısında baskılı oynayan Real Madrid, skoru değiştirmeyi başaramadı. Ev sahibinde Marcelo, 89. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Real Madrid, bu sonuçla puanını 5'e yükseltirken Levante de aynı puanla Madrid temsilcisini takibini sürdürdü...

real madrid

levante