Tudor'un oyuncularından bir isteği var...

Ligin ilk üç haftasını 9 puanla lider kapatan Galatasaray, Antalyaspor deplasmanını da kazanarak puanını 12’ye çıkarıp, zirve keyfini sürdürmek istiyor.

Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre zorlu deplasman yolculuğu öncesinde Florya’da öğrencileriyle toplantı yapan Teknik direktör igor Tudor galibiyet serisinin devam ettirilmesini istedi. Tudor, “Lige çok iyi bir başlangıç yaptık. Şimdi bunu devam ettirme zamanı... Sizden aynı istek ve iştahla mücadele etmenizi bekliyorum. Havamızı bozmayalım, kazanalım” dedi.

ANTALYA KAYNIYOR!

Rakiplerinin 3 haftada 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldığını ve Eto’o ile Nasri krizi yaşadığını hatırlatan Tudor’un, “Rakibimiz kriz yaşıyor. Bunu fırsata çevirmeliyiz. ilk yarıda gol bulup işi erken bitirin” sözleriyle oyuna baskılı başlama talimatı verdi. Antalya’da Nasri’nin kendisinden çok para almasını sorun eden Eto’o takımdan ayrılmak istediğini açıklamış, hafif sakatlığını bahane eden Nasri ise önceki gün idmanı erken bitirmek isteyince teknik direktör Rıza Çalımbay’la ufak bir gerilim yaşamıştı.