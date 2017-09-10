Neto ve Janssen, Başakşehir maçında nasıldı?

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Dün de Fenerbahçe'nin 1. bölgesine gelip 3 kez top alışı bunu gösteriyor. Bir iki kez topla dripling yapmaya çalışan ama Başakşehir'in ikili sıkıştırmalarında kaybolan Janssen, Hollanda'dan ve çok da iyi geçmeyen Tottenham kariyerinden sonra bu tarz girişimleri bu ligde sık denenmemesi gerektiğini kısmen de olsa anlamıştır çünkü lig özelinde bireysel oyuna izin vermeyen bir sertlik düzeyi var.