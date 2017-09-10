Salzburg bir puanı son anda kurtardı

UEFA Avrupa Ligi'nde Atiker Konyaspor ile I Grubu'nda yer alan Avusturya ekibi Salzburg, lig maçında konuk ettiği Rapid Wien ile 2-2 berabere kaldı.

Salzburg kentindeki Red Bull Arena'da oynanan maçta Rapid Wien'de Mario Pavelic, 16. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Buna rağmen konuk ekip 60. dakikada Dejan Ljubicic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip 75. dakikada Stefan Schwab'ın kendi kalesine attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Rapid Wien, 79. dakikada Philipp Schobesberger'in attığı golle 2-1 öne geçse de Salzburg, 90+2. dakikada Munas Dabbur'un fileleri havalandırmasıyla 2-2'lik beraberliği sağlayarak, bir puanı son anda kurtardı.

Salzburg, 7 haftası geride kalan Avusturya Birinci Futbol Ligi'nde 14 puanla 2. sırada yer aldı. Rapid Wien ise puanını 9 çıkardı.