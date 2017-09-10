Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 - Samsunspor: 1 | MAÇ SONUCU

Osman Özköylü'nün çalıştırdığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Alpay Özalan'ın teknik direktörü olduğu Samsunspor, karşı karşıya geldi. Mücadele, Gökhan Karadeniz ve Kenan Karışık'ın penaltıdan attığı gollerle 1-1 berabere bitti.

Samsunspor bu sonuçla puanını 5'e çıkardı ve 8. sırada yer aldı. Aynı puandaki BB Erzurumspor ise 9. sırada bulunuyor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Samsunspor