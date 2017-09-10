Rıza Çalımbay, Antalyaspor - Galatasaray maçı sonrası konuştu

Galatasaray maçını yorumlayan Rıza Çalımbay, "Oynanan oyuna, özellikle 2. yarıya baktığımızda 2 puan kaybettik. İlk yarıda da oyun üstünlüğü bizdeydi. Karşımızda çok yetenekli bir takım vardı. Buna rağmen 2. yarı golü bulduk." dedi.

Eksik oyunculara vurgu yapan Çalımbay, "O kadar eksiğimize rağmen oyundan memnunum. Eksiklerimiz olsaydı, bu maçı çevirebilirdik. Sezon başından bu yana istediğimiz kadroyu kuramadık. Dün 2 arkadaşımız birden sakatlandı. Nasri'de yırtık çıktı, Deniz hastaneye kaldırıldı. Onlar olsaydı, maçın kaderi değişebilirdi. Maçta Galatasaray'ı oynatmamaya ve biz de oynamaya çalıştık. Bu ikisini de başardık." ifadelerini kullandı.