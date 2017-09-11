Hocaya değil Tosiç'e!

Beşiktaş, Karabük engelini zor da olsa geçti. Kötü zemin ve 10 kişi kalmanın stresini yaşayan, bunun yanında penaltı kaçıran Siyah-Beyazlılar’da saha kenarında da sinirler gerildi..

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre teknik direktör Şenol Güneş’in, maça yedek kulübesinde başlattığı Cenk Tosun, oyuna giremeyince kısa süreli bir gerilim yaşadı ve yaşattı... Tam maça alınacağı esnada tosic’in kırmızı görmesi ve planların değişmesi ile kulübeye geri dönen milli golcü, atılan golden sonra da taktik gereği atiba’nın oyuna girmesiyle karabük’te forma giyemedi.

''BÖYLE OLMASINI İSTEMEZDİM''

Kendisini sakinleştirmeye çalışan takım arkadaşı Mustafa Pektemek’i itip soyunma odasına giden Cenk Tosun’un, hocasına değil Dusko Tosic’e çok kızdığı ortaya çıktı... Tam kendisi oyuna gireceği esnada Sırp stoperin oyundan atılması ile bu şansı kaybeden Cenk’in soyunma odasında takım arkadaşı ile bir konuşma yaptığı ortaya çıktı. Yıldız oyuncu, “Keşke o kartı görmeseydin. Benim oyuna girmeme mani oldu” dedi. Tosic de, “Ben de böyle olmasını istemezdim. Kusura bakma” karşılığını verdi. Öte yandan Cenk’in, Güneş’e de “Hocam size karşı bir şey değildi” dediği öğrenildi.

Cenk Tosun

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