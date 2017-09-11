Süper Lig'in yeni golcüleri ne yaptı?

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Trabzonspor ve Galatasaray formalarıyla gol krallığı yaşayan Burak, ligde şu ana kadar 3 maçta oynarken 3 de gol atmayı başardı. 32 yaşındaki yıldız yine gol krallığının en büyük adaylarından.

Trabzon'un diğer forveti Rodallega'nın da 2 gole ulaştığını belirtelim.