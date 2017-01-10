Andy Murray, teknik direktör olmak istiyor

Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray, emekliye ayrılmasının ardından kariyerini futbola kaydırarak teknik direktörlük yapmak istediğini söyledi.

İngiliz basınına konuşan erkeklerde dünya 1 numarası Murray, tenisi bırakmasının ardından sporun içinde kalarak oyuncu yetiştirmek istediğini belirtti.

Futbol maçlarına yoğun ilgisi olduğunu vurgulayan ve tenis kariyerinin ardından bu alana geçebileceğini vurgulayan 29 yaşındaki sporcu, "Teniste kalırsam yeni oyuncular yetiştirmek isterim ama futbolla ilgili bir şeyler yapabilirim. Çok fazla maç izliyorum ve bu spora düşkünlüğüm çok fazla. Tenisten sonra futbola yoğunlaşmak istiyorum." diye konuştu.

Emekliliğin ardından bir süre ailesiyle ilgileneceğini de kaydeden Murray, "Yeni branşımı belirleyince antrenörlük yapacağım. İlk olarak ailemle zaman geçireceğim. Çocuklarımın büyümesini gözlemlemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sene sonunda İngiltere'de şövalye unvanıyla onurlandırılmasını da değerlendiren Büyük Britanyalı tenisçi, teklifi kabul etmeden önce tereddüt yaşadığını itiraf etti.

Yaşadığı süreci anlatan Murray, "Miami'de antrenman kampındaydım. Sabah uyandım ve teklifi kabul edip etmeyeceğim soruldu. Bu durumu, bana çok yakın olanlarla paylaştım. Çok büyük bir onurdu ve hayatımda daha fazla sorumluluk alacağım bir sürece başlayacaktım. Çok gencim, hala yarışın içindeyim ve korttaki performansımı hiçbir şeyin engellemeyeceğine emin olmalıyım. Bu nedenle unvanı kabul ederken bi̇r süre düşünmem gerekti̇." yorumunu yaptı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tarafından "Sir" unvanıyla onurlandırılan Murray, geçen yıl 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda altın madalyaya uzanırken, Wimbledon'dan da zaferle ayrılmıştı. Tek erkeklerde Sırp Novak Djokovic'i geçerek dünya sıralamasında da zirveye yerleşen Murray, yaşayanlar arasında şövalye unvanını kazanan en genç kişi olarak adını Büyük Britanya tarihine yazdırmıştı.