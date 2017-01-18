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Angelique Kerber
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Kerber ve Federer 3. turda

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Kerber, Witthöft'ü 2-1, turnuvada 4 şampiyonluğu bulunan tek erkeklerin 17 numaralı seribaşı Federer ise Rubin'i 3-0 yenerek 3. tura yükseldi

18 Ocak 2017 Çarşamba, 10:21:49 Güncelleme: 10:23:32

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek kadınların 1 numaralı seribaşı Angelique Kerber ve tek erkeklerin 17 numaralı seribaşı Roger Federer, adlarını 3. tura yazdırdı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar ikinci tur mücadelesinde, geçen yılın şampiyonu Alman tenisçi Kerber ile vatandaşı Carina Witthöft karşılaştı. Maçı 6-2, 6-7 ve 6-2'lik setlerle 2-1 kazanan Kerber, tur atladı.

Kadınların 8 numaralı seribaşı Rus Svetlana Kuznetsova, Avustralyalı Jaimee Fourlis'i, 13 numaralı seribaşı ABD'li Venus Williams ise İsviçreli Stefanie Vögele'yi 2-0 yendi ve 3. tur vizesi aldı.

Federer ve Wawrinka, rakiplerini 3 sette geçti

Turnuvada 4 şampiyonluğu bulunan İsviçreli Roger Federer, ikinci turda ABD'li rakibi Noah Rubin'i 7-5, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup etti.

Tek erkeklerin 4 numaralı seribaşı İsviçreli Stan Wawrinka, ABD'li Steve Johnson'ı 6-3, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek 3. tura kaldı.

Erkeklerin 5 numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori, Fransız Jeremy Chardy önünde 6-3, 6-4, 6-3, 10 numaralı seribaşı Çek Tomas Berdych de ABD'li Ryan Harrison karşısında 6-3, 7-6 ve 6-2'lik setlerle 3-0 galip gelerek 3. tura çıktı.

Avustralya Açık'a 12 numaralı seribaşı olarak katılan Fransız Jo-Wilfried Tsonga ise Sırp Dusan Lajovic karşısında ikinci tur maçından 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) galip ayrıldı.

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