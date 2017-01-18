Murray zorlanmadan 3. turda

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin 1 numaralı seribaşı Andy Murray, Rus Andrey Rublev'i 3-0 yenerek 3. tura yükseldi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler ikinci tur mücadelesinde, burada daha önce 5 kez final oynayan Büyük Britanyalı Murray ile Rublev karşılaştı.

Murray, bir saat 36 dakika süren ve setleri 6-3, 6-0, 6-2 sona eren mücadeleyi zorlanmadan 3-0 kazanarak yoluna devam etti.

Bu arada erkeklerde Hırvat Marin Cilic ve Avustralyalı Nick Kyrgios, elenen seribaşı tenisçiler oldu. Büyük Britanyalı Daniel Evans, 7 numaralı seribaşı Cilic'i 3-1 (3-6, 7-5, 6-3, 6-3), İtalyan Andreas Seppi de 14 numaralı seribaşı Kyrgios'u 3-2 (1-6, 6-7, 6-4, 6-2, 10-8) yenerek turnuvanın dışına itti.

Kadınlarda 7 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza, ABD'li Samantha Crawford karşısında 7-5, 6-4, 10 numaralı seribaşı İspanyol Carla Suarez Navarro ise Rumen Sorana Cirstea önünde 7-6, 6-3'lük setlerle 2-0 galip gelerek 3. tura çıktı.

FAVORİLER ŞAŞIRTMADI

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın 3. gününde favori isimler, adlarını 3. tura yazdırdı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 3. gün maçları tamamlandı. Tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Andy Murray, 4 numaralı seribaşı İsviçreli Stan Wawrinka, 5 numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori, 10 numaralı seribaşı Çek Tomas Berdych ve 17 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer, rakiplerini yenerek 3. tur biletini aldı. Erkeklerde 7 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic ve 14 numaralı seribaşı Avustralyalı Nick Kyrgios, ikinci tur maçlarını kaybederek elendi.

Tek kadınlarda da 1 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber, 7 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza, 8 numaralı seribaşı Rus Svetlana Kuznetsova, 11 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina ve 13 numaralı seribaşı ABD'li Venus Williams tur atladı. Kadınlarda ise 10 numaralı seribaşı İspanyol Carla Suarez Navarro, turnuvaya ikinci turda veda etti.

4. GÜN PROGRAMI

Avustralya Açık'ta yarın teklerde 2. tur maçları oynanacak. Erkeklerin 2 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic ile Özbek Denis Istomin, 3 numaralı seribaşı Kanadalı Milos Raonic ile Lüksemburglu Gilles Müller ve 9 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal ile Kıbrıs Rum Kesimi'nden Marcos Baghdatis karşılaşacak.

Kadınlarda ise 2 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams ile Çek Lucie Safarova, 3 numaralı seribaşı Polonyalı Agnieszka Radwanska ile Hırvat Mirjana Lucic-Baroni ve 5 numaralı seribaşı Karolina Pliskova ile Rus Anna Blinkova mücadele edecek.

Milli tenisçi İpek Soylu ise Arjantinli partneri Maria Irigoyen ile sahaya çıkacağı çift kadınlar ilk turunda, Çek Barbora Krejcikova ve Kazak Galina Voskoboeva karşısında mücadele edecek.

SONUÇLAR

Seribaşılar arasında ilk 20'de yer alan tenisçilerin korta çıktığı maçlar şöyle sonuçlandı:

Erkekler:

Andy Murray (Büyük Britanya) (1) - Andrey Rublev (Rusya): 3-0 (6-3, 6-0, 6-2)

Roger Federer (İsviçre) (17) - Noah Rubin (ABD): 3-0 (7-5, 6-3, 7-6)

Stan Wawrinka (İsviçre) (4) - Steve Johnson (ABD): 3-0 (6-3, 6-4, 6-4)

Kei Nishikori (Japonya) (5) - Jeremy Chardy (Fransa): 3-0 (6-3, 6-4, 6-3)

Andreas Seppi (İtalya) - Nick Kyrgios (Avustralya) (14): 3-2 (1-6, 6-7, 6-4, 6-2, 10-8)

Jo-Wilfried Tsonga (Fransa) (12) - Dusan Lajovic (Sırbistan): 3-0 (6-2, 6-2, 6-3)

Tomas Berdych (Çekya) (10) - Ryan Harrison (ABD): 3-0 (6-3, 7-6, 6-2)

Daniel Evans (Büyük Britanya) - Marin Cilic (Hırvatistan) (7): 3-1 (3-6, 7-5, 6-3, 6-3)

Mischa Zverev (Almanya) - John Isner (ABD) (19): 3-2 (6-7, 6-7, 6-4, 7-6, 9-7)

Kadınlar:

Angelique Kerber (Almanya) (1) - Carina Witthöft (Almanya): 2-1 (6-2, 6-7, 6-2)

Venus Williams (ABD) (13) - Stefanie Vögele (İsviçre): 2-0 (6-3, 6-2)

Garbine Muguruza (İspanya) (7) - Samantha Crawford (ABD): 2-0 (7-5, 6-4)

Elina Svitolina (Ukrayna) (11) - Julia Boserup (ABD): 2-0 (6-4, 6-1)

Svetlana Kuznetsova (Rusya) (8) - Jaimee Fourlis (Avustralya): 2-0 (6-2, 6-1)

Sorana Cirstea (Romanya) - Carla Suarez Navarro (İspanya) (10): 2-0 (7-6, 6-3)