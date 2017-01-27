GRAND SLAMS HABERLERİ
27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Roger Federer Rafael Nadal
TENİS

Avustralya Açık'ta dev final: Federer-Nadal

Avustralya Açık'ta tek erkeklerde Rafael Nadal, Grigor Dimitrov'u 6-3, 5-7, 7-6, 6-7 ve 6-4'lük setlerle 3-2 mağlup ederek finalde Roger Federer ile eşleşti

27 Ocak 2017 Cuma, 17:04:23 Güncelleme: 17:05:43

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde İspanyol Rafael Nadal, Bulgar Grigor Dimitrov'u 6-3, 5-7, 7-6, 6-7 ve 6-4'lük setlerle 3-2 mağlup ederek finalde İsviçreli Roger Federer ile eşleşti.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler yarı final mücadelesinde 9 numaralı seribaşı İspanyol Nadal ile 15 numaralı seribaşı Bulgar Dimitrov karşılaştı.

Daha önce birbirleriyle yaptıkları 8 maçın 7'sini kazanan Nadal, bu müsabakaya da hızlı başladı. Dimitrov'un servisini 4. oyunda kıran İspanyol raket, ilk seti 6-3 aldı.

İkinci sette dengeli mücadelenin ardından tenisçiler, birbirlerinin servis oyununu birer kez kırdı. Sert servisleri ve "forehand" vuruşlarıyla oyunun kontrolünü ele alan Dimitrov, uzun rallilerden galip ayrılarak seti 7-5 aldı ve durumu 1-1'e getirdi.

Kariyerinde 14 grand-slam şampiyonluğu bulunan Nadal ile ilk kez bir grand slam turnuvasında yarı finale kalan Dimitrov, üçüncü ve dördüncü sette birbirlerine üstünlük kurmakta zorlandı. 6-6'lık eşitliğin ardından tie-break'e giden iki setten ilkini 7-5'le Nadal, diğerini ise 7-4'le Dimitrov kazanınca skor 2-2'ye geldi.

Final setinde file önünden sayılar bulanan Nadal, 9. oyunda Dimitrov'un servisini kırdı. Kalan bölümde skor avantajını koruyan İspanyol tenisçi, seti 6-4, karşılaşmayı ise 3-2 kazanarak finale yükseldi.

FİNALİN ADI NADAL-FEDERER
İspanyol Nadal, 2009 yılında kupaya uzandığı Avustralya Açık finalinde ezeli rakibi İsviçreli Roger Federer ile 29 Ocak Pazar günü karşılaşacak. İki tenisçi arasında bugüne kadar yapılan 34 maçın 23'ünden Nadal, 11'inden ise Federer galip ayrılmıştı.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Wawrinka'yı deviren Roger Federer finalde!
TENİS

Federer finalde!
Roger Federer, Avustralya Açık'ta çeyrek finalde!
TENİS

Federer çeyrek finalde!
Serena Williams ve Rafael Nadal 3. turda!
TENİS

Serena ve Nadal 3. turda!
Nadal'dan Brisbane'e çeyrek finalde veda!
TENİS

Nadal'dan çeyrek finalde veda!