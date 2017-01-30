35 yaşında zirvedeler

Tek kadınlarda Serena Williams, ablası Venus'ü, tek erkeklerde de Federer, İspanyol Rafael Nadal'ı finalde yenerek ilerlemiş yaşlarına rağmen kariyerlerine birer şampiyonluk kupası daha ekledi.

Serena Williams, bu turnuva zaferiyle Alman tenisçi Angelique Kerber'i geçerek dünya sıralamasında tekrar zirveye yerleşti. Eski dünya 1 numarası Federer ise klasmanda 17'ncilikten 10. sıraya kadar yükseldi.

WILLIAMS ADINI TENİS TARİHİNE YAZDIRDI

Serena Williams, Avustralya Açık'taki zaferiyle 23. grand slam şampiyonluğunu kazanarak tarihe geçti.

ABD'li raket, 22 şampiyonlukla Alman efsane Steffi Graf ile paylaştığı açık dönemde en fazla grand slam turnuvası kazanan kadın tenisçi unvanını, 23. şampiyonluğuyla ele geçirdi.

Avustralya Açık'ta 7. zaferine ulaşan (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017) Serena Williams'ın, Wimbledon'da 7 (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016), ABD Açık'ta 6 (1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014), Fransa Açık'ta ise 3 (2002, 2013, 2015) şampiyonluğu bulunuyor.

Açık dönemde 10 ve daha fazla grand slam şampiyonluğu bulunan kadın tenisçiler şöyle:

1. Serena Williams (ABD) - 23 şampiyonluk

2. Steffi Graf (Almanya) - 22

3. Chris Evert (ABD) - 18

Martina Navratilova (ABD) - 18

5. Margaret Court (Avustralya) - 11

KADINLARDA EN YAŞLI ŞAMPİYON TENİSÇİ

Avustralya Açık'ta 35 yaşında zafere ulaşan Serena Williams, açık dönemde en yaşlı şampiyon kadın tenisçi unvanını sağlamlaştırdı. Serena Williams bu unvanı, 2015 Wimledon Tenis Turnuvası'nda 33 yaşındayken zafere ulaşarak eline geçirmişti.

FEDERER REKORU 18 ŞAMPİYONLUĞA ÇIKARDI

Tarihin teklerde en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçisi Federer, rekorunu 18 şampiyonluğa çıkardı. İsviçreli tenisçi, grand slam turnuvalarında 14'er şampiyonluğu bulunan İspanyol Rafael Nadal ve ABD'li Pete Sampras'ın önünde ilk sıradaki yerini pekiştirdi.

Tarihte 10 ve daha fazla grand slam şampiyonluğu bulunan erkek tenisçiler şöyle sıralandı:

1. Roger Federer (İsviçre) - 18 şampiyonluk

2. Pete Sampras (ABD) - 14

Rafael Nadal (İspanya) - 14

4. Roy Emerson (Avustralya) - 12

Novak Djokovic (Sırbistan) - 12

6. Rod Laver (Avustralya) - 11

Björn Borg (İsveç) - 11

8. Bill Tilden (ABD) - 10

AVUSTRALYA AÇIK'I KAZANAN EN YAŞLI İKİNCİ TENİSÇİ

2012 Wimbledon'dan bu yana ilk grand slam zaferini yaşayan Federer, kariyerindeki 89'uncu tekler şampiyonluğunu kazandı. Böylece 35 yaşındaki Federer, 37 yaşında olduğu 1972 Avustralya Açık'ta zirveye çıkan Ken Rosewall'dan sonra açık dönemde grand slam şampiyonluğuna ulaşan en yaşlı ikinci erkek tenisçi unvanını aldı.

FEDERER TARİHE GEÇTİ

Avustralya Açık'taki 5. şampiyonluğunu kutlayan Federer, grand slam turnuvalarının 3'ünde en az 5 şampiyonluk kazanan ilk erkek tenisçi oldu. İsviçreli raketin grand slam şampiyonluklarının dağılımı şöyle:

Avustralya Açık

Roger Federer 5 (2004, 2006, 2007, 2010, 2017)

Fransa Açık

1 (2009)

Wimbledon

7 (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012)

ABD Açık

5 (2004, 2005, 2006, 2007, 2008)