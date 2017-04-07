ATP HABERLERİ
07 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Marsel İlhan, İsveçli rakibine yenildi
TENİS
Marsel İlhan, İsveçli rakibine yenildi
Davis Kupası'nda rakip İsveç
TENİS
Davis Kupası'nda rakip İsveç
Nadal ve Federer ilk 5'te!
TENİS
Nadal ve Federer ilk 5'te!
Miami'de 11 yıl sonra gelen zafer!
TENİS
Miami'de 11 yıl sonra gelen zafer!
Miami Açık'ta şampiyon Konta!
TENİS
Miami Açık'ta şampiyon Konta!
Rafa adını finale yazdırdı
TENİS
Rafa adını finale yazdırdı
Federer yarı finalde
TENİS
Federer yarı finalde
Rafael Nadal yarı finalde!
TENİS
Rafael Nadal yarı finalde!
Wozniacki finalde!
TENİS
Wozniacki finalde!
ÖNE ÇIKANLAR
Marsel İlhan
TENİS

Marsel İlhan, Davis Cup'ta İsveçli rakibine yenildi

Türkiye ile İsveç arasındaki Davis Cup Avrupa-Afrika Bölgesi mücadelesi ikinci tur müsabakaları ilk maçında teklerde Marsel İlhan, rakibi Christian Lindell'e yenildi

07 Nisan 2017 Cuma, 15:35:19 Güncelleme: 15:37:03

Antalya'nın Manavgat İlçesi'ndeki Ali Bey Club tesislerindeki Davis Cup 2'nci Tur karşılaşmaları seremoniyle başladı. Açılış karşılaşmasında Türkiye adına Marsel İlhan, İsveç adına Christian Lindell korta çıktı.

Karşılaşmaya dünya klasmanından 363'üncü sıradaki Lindell iyi başladı. İlk sette hızlı şekilde 5-0'ı bulan İsveçli raket, açılış setini 6-1'le tamamladı. Lindell, ikinci sette de erken servis kırdı. İkinci oyunda yakaladığı break avantajını setin sonuna kadar sürdüren Lindell, bu seti de 6-4 kazandı.

Dünya sıralamasında 284'üncü olan Marsel İlhan, servis kırdırarak girdiği üçüncü setin ikinci oyununda break dezavantajını ortadan kaldırdı. Ancak kritik anda bir kez daha servis kırıp 4-3 öne geçen Lindell, İlhan'a geri dönüş izni vermedi ve seti 6-4 kazandı. Lindell, toplam 2 saat 8 dakika süren karşılaşma sonunda galibiyete uzanan raket oldu. Bu skorla İsveç seride 1-0 öne geçti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Ünlülerin askerlik fotoğrafları
ŞİPŞAK

Ünlü şarkıcı paylaştı: Biz de 18 ay yaptık
Samsun yeni stadına kavuşuyor!
FUTBOL

Türkiye'ye bir dünya harikası daha!
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
ŞİPŞAK

Nusret: 'Beni mezbahaneye götürür müsün?' dedi
Günün transfer haberleri (07.04.2017)
FUTBOL

Dünya Beşiktaş'ı konuşacak!