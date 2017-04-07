Antalya'nın Manavgat İlçesi'ndeki Ali Bey Club tesislerindeki Davis Cup 2'nci Tur karşılaşmaları seremoniyle başladı. Açılış karşılaşmasında Türkiye adına Marsel İlhan, İsveç adına Christian Lindell korta çıktı.

Karşılaşmaya dünya klasmanından 363'üncü sıradaki Lindell iyi başladı. İlk sette hızlı şekilde 5-0'ı bulan İsveçli raket, açılış setini 6-1'le tamamladı. Lindell, ikinci sette de erken servis kırdı. İkinci oyunda yakaladığı break avantajını setin sonuna kadar sürdüren Lindell, bu seti de 6-4 kazandı.

Dünya sıralamasında 284'üncü olan Marsel İlhan, servis kırdırarak girdiği üçüncü setin ikinci oyununda break dezavantajını ortadan kaldırdı. Ancak kritik anda bir kez daha servis kırıp 4-3 öne geçen Lindell, İlhan'a geri dönüş izni vermedi ve seti 6-4 kazandı. Lindell, toplam 2 saat 8 dakika süren karşılaşma sonunda galibiyete uzanan raket oldu. Bu skorla İsveç seride 1-0 öne geçti.