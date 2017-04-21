TEB BNP Paribas İstanbul Cup'a doğru

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Tenis Turnuvası'nda 5 numaralı seribaşı olarak mücadele edecek Kanadalı tenisçi Eugenie Bouchard, İstanbul'a geldiği için heyecanlı olduğunu söyledi.

Garanti Koza Arena'da 1-7 Mayıs'ta düzenlenecek turnuva öncesi gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan dünya 58 numarası, "Bu turnuvaya ilk defa geldim. Çok heyecanlıyım. Daha önce Çağla Büyükakçay ile bir gösteri maçı yapmıştım. Kendisi şu anda Türkiye'nin en büyük oyuncusu ve geleceğe dönük en büyük umudu." diye konuştu.

Bouchard, 2014'te Wimbledon'da final, Avustralya Açık ve Fransa Açık'ta yarı final oynadığını hatırlatarak, "2014'teki çıkışımdan sonra iki seneden fazla oldu. O zamandan bu yana doğal olarak çok beklenti vardı ama o sene yaşadığım başarıyı tekrarlamak çok zor. O sene tüm grand slamlerde başarılı müsabakalar oynamıştım. Tenis de aynı hayat gibi inişi ve çıkışı olan bir spor dalı. Antrenmanlarda çok çalışıyorum. Umarım bunun karşılığını maçlarda alırım." ifadelerini kullandı.

"SENEYE GAYET İYİ BAŞLADIM"

Seneye iyi başladığını aktaran 23 yaşındaki Bouchard, Avustralya Açık'tan sonra düşüş yaşadığını belirtti.

Yaz boyunca olabildiğince çok turnuvaya katılmayı amaçladığını dile getiren Kanadalı tenisçi, şunları kaydetti:

"Seneye gayet iyi başladım ama Avustralya Açık sonrasında çıktığım turnuvalarda zorlandım. Arka arkaya birkaç maç kaybettim. Kendime güven açısından zorlandım. Şu anda çok iyi çalışıyorum. Biraz daha fazla maç oynayıp kortta daha iyi hissetmem gerekiyor. Yaz boyunca olabildiğince çok turnuva oynamayı hedefliyorum."

Bouchard, "Kariyerime başladığımda en büyük hayalim grand slam kazanmaktı. Bu hayalim hala devam ediyor. Şu anki ilk hedefim, maç eksiğimi tamamlayarak öncelikle ilk 50'ye, yıl sonunda da ilk 20'ye girmek. Oyunum etkilenmemesi için kendime herhangi bir baskı oluşturmamaya çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Grand slam finallerinde mücadele eden sporculara ve şampiyonlara özendiğini dile getiren Bouchard, "Gençken 'İdolüm Sharapova.' diyordum ama şimdi öyle demiyorum. Federer'in çok büyük bir hayranıyım. Kendisini maç sırasında seyretmek çok çok güzel. Mükemmel bir seneye başladı. Eminim kendisi de bu sene dokunulmaz gitmesini beklemiyordur. Kendisini seyretmek büyük bir zevk." şeklinde görüş belirtti.

SERENA WİLLİAMS YORUMU

Eugenie Bouchard, 20 haftalık hamile olduğunu açıklayan ve ocak ayındaki Avustralya Açık'ta hamileyken şampiyonluğa ulaşan dünyaca ünlü ABD'li tenisçi Serena Williams'ı tebrik ederken, kendisinin de emeklilikten sonra çocuk sahibi olmayı düşündüğünü bildirdi.

Serena Williams'ın bu sezon WTA turnuvalarına katılmayacağını vurgulayan Bouchard, "Serena'yı tebrik ediyorum. Onun adına çok sevindim. Bu sene WTA Tur'da onu özleyeceğiz. Bana gelince, özel bir tercih ama umarım benim başıma henüz gelmez. Önümde uzun seneler var. Şu anki düşünceme göre emeklilikten sonra böyle bir işe girerdim." şeklinde konuştu.

Garanti Koza Arena'yı da değerlendiren Bouchard, "Çok güzel bir tesis. Çocukların antrenmanlarını seyrettim. Böyle bir tesis genç sporculara sadece yardım ve cesaret sağlar. Tenisçilerin başarıları için ilham kaynağı olacak bir tesis. Türk tenisçilerin başarılarından sonra daha fazla ilham vererek, genç oyuncular yetişeceğine inanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.