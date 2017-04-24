Başak Eraydın: Kendimi formda hissediyorum

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda teklerde Rus Alla Kudryavtseva'yı 2-1 yenerek ana tabloda mücadele etme hakkı kazanan milli tenisçi Başak Eraydın, elemeleri geçtiği için çok mutlu olduğunu söyledi.



Başak Eraydın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, son zamanlarda performansının arttığını belirterek, "Kendimi formda hissediyorum. Bugün bu formumu sahaya yansıttığım için mutluyum. Yakın zamanda kazandığım Lale Kupası, uzun zamandır almak istediğim bir şampiyonluktu. O turnuvanın kariyerimde büyük bir etkisinin olduğunu düşünüyorum. Lale Kupası şampiyonluğu, burada gösterdiğim performansı da çok olumlu şekilde etkiledi." ifadelerini kullandı.



Milli tenisçi, sene sonunda ABD Açık sıralamasını yakalayabilmeyi istediğini de sözlerine ekledi.



TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nın elemelerinde milli tenisçi Başak Eraydın'ın ardından 5 raket daha ana tabloya yükseldi.



Garanti Koza Arena'da teklerde oynanan eleme müsabakaları sonucunda, İsviçreli Conny Perrin, Fransız Fiona Ferro, Rumen Alexandra Cadantu ile Rus sporcular Elizaveta Kulichkova ve Victoria Kamenskaya turnuvada ana tabloya yükselme başarısı gösterdi.



Turnuvada elemelerde bugün yapılan maçların sonuçları şöyle:



Elizaveta Kulichkova (Rusya)-Teliana Pereira (Brezilya): 3-6, 7-5, 6-4

Basak Eraydin (Türkiye)-Alla Kudryavtseva (Rusya): 6-4, 4-6, 6-2

Alexandra Cadantu (Romanya)- Nadia Podoroska (Arjantin): 6-2, 4-6, 6-3

Conny Perrin (İsviçre)-Veronika Kudermetova (Rusya): 6-2, 7-6

Fiona Ferro (Fransa)-Anastasiya Komardina (Rusya): 6-4, 6-3

Victoria Kamenskaya (Rusya)-Anna Kalinskaya (Rusya): 6-2, 6-4





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