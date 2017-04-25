Serena Williams doğacak bebeğini bekliyor

Williams, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bana bilmediğim bir güç verdin. Gerçek huzur ve sakinliğin ne olduğunu öğrettin. Seninle tanışmak için sabırsızlanıyorum. Gelecek yıl tribünden beni izleyecek olmandan mutluluk duyuyorum. En önemlisi de dünya 1 numarası unvanını seninle paylaşmaktan dolayı çok mutluyum, bir kez daha, hem de eşim Alexis Ohanian'ın doğum gününde. Dünyanın en yaşlı 1 numarasından en genç 1 numarasına" ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan 35 yaşındaki Williams, geçen hafta yaptığı açıklamada, 20 haftalık hamile olduğunu ve bu sezonki turnuvalarda yer alamayacağını duyurmuştu.

Son olarak ocak ayında düzenlenen Avustralya Açık'ta hamileyken şampiyonluğa ulaşan tecrübeli tenisçinin gelecek yıl kortlara dönmesi bekleniyor.