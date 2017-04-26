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İpek Soylu turnuvaya ilk turda veda etti!

Çiftlerde İpek Soylu ile Tayvanlı partneri Hsieh, turnuvaya ilk turda veda etti

26 Nisan 2017 Çarşamba, 17:57:38 Güncelleme: 18:00:59

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda çiftlerde milli sporcu İpek Soylu ile Tayvanlı partneri Su-Wei Hsieh, ilk tur maçında yenilerek turnuvadan elendi.

Garanti Koza Arena'da gerçekleştirilen turnuvanın çiftlerde 1 numaralı seribaşı olan İpek-Hsieh ekibi, Dalila Jakupovic (Slovenya)-Nadiia Kichenok (Ukrayna) ikilisine 7-6 ve 6-2'lik setlerle mağlup oldu. Jakupovic-Kichenok çifti çeyrek finale yükseldi.

Günün tamamlanan diğer maçlarında, teklerde turnuvanın 2 numaralı seribaşı Macar sporcu Timea Babos, İsviçreli Conny Perrin'i 2-0, Rumen Alexandra Cadantu ise Japon rakibi Nao Hibino'yu 2-1 mağlup etti. Timea Babos, Çağla Büyükakçay-Maryna Zanevska (Belçika) maçının galibiyle, Alexandra Cadantu ise Elina Svitolina (Ukrayna)-Victoria Kamenskaya (Rusya) maçının galibiyle ikinci turda karşılaşacak.

Çiftlerde ise Natela Dzalamidze (Rusya)-Veronika Kudermetova (Rusya) ekibi, Akiko Omae (Japonya)-Renata Voracova (Çekya) ikilisini 2-1 mağlup ederek çeyrek finalist oldu. Dzamalidze-Kudermetova çifti, çeyrek finalde Nao Hibino (Japonya)-Danka Kovinic (Karadağ) ikilisinin rakibi oldu.

 

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