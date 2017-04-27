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Elise Mertens TEB BNP Paribas Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası
TENİS

Elise Mertens çeyrek finalde

Belçikalı tenisçi Mertens, İtalyan Errani'yi 2-1, Slovak sporcu Cepelova ise İspanyol Tormo'yu 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı

27 Nisan 2017 Perşembe, 15:47:40 Güncelleme: 15:53:22

TEB BNP Paribas Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda Sara Errani'yi 2-1 mağlup eden Belçikalı Elise Mertens, teklerde çeyrek finale yükseldi.

Garanti Koza Arena'da gerçekleştirilen turnuvadaki tekler ikinci tur müsabakasında 6 numaralı seribaşı Mertens ile İtalyan tenisçi Sara Errani karşı karşıya geldi.

Dünya sıralamasında 65. basamakta yer alan Mertens, 2 saat 45 dakika süren müsabakada, dünya 110 numarası Errani'yi 7-6, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Organizasyondaki diğer ikinci tur mücadelesinde ise Slovak tenisçi Jana Cepelova, İspanyol rakibi Sara Sorribes Tormo'yu 6-4 ve 7-6'lık setler sonucunda 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

Öte yandan karşılaşmadan önce, 18-30 Temmuz'da Samsun'da düzenlenecek 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda mücadele edecek Tenis Milli Takımı oyuncuları Asuman Şakı ile Beste Mürşitoğlu, milli tenisçiler Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu ile gösteri maçı yaptı.

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