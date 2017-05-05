TEB BNP Paribas İstanbul Open kapsamındaki gösteri maçında milli tenisçiler Cem İlkel ve Tuna Altuna, 18-30 Temmuz’da Samsun’da düzenlenecek 23. İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil edecek milli tenisçiler Mahmut Can Aydın ve Emir Vatansever ile buluştu. Garanti Koza Arena’daki gösteri maçında Cem İlkel/ Mahmut Can Aydın ikilisi, Tuna Altuna/Emir Vatansever çiftiyle tie-break seti oynadı. Seyircilerin de işaret dilinde alkış hareketiyle destek verdiği gösteri maçını, İlkel/Aydın çifti 7-2 kazandı.

18 yaşındaki Aydın ve Deaflympics 2017’nin en küçük sporcusu 13 yaşındaki Vatansever, maçın kendilerine moral olduğunu söyledi. Geçen hafta da Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu, işitme engelli milli oyuncular Beste Mürşitoğlu ve Asuman Şakı ile gösteri maçı yapmıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, sporcuların dostluk mesajı verdiklerini belirterek, “İşitme Engelliler Olimpiyatı öncesinde bu tür organizasyonların önemi büyük” dedi.

HABERTÜRK SPOR / MURAT AĞCA