Roger Federer, Roland Garros'da yok

İsviçreli yıldız tenisçi Roger Federer, kariyerinde devamlılık sağlamak adına Fransa Açık'ta yer almayacağını açıkladı.



35 yaşındaki raket Federer, 22 Mayıs'ta başlayacak sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a katılmayacağını açıkladı. Dünya 5 numarası, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kariyerinde devamlılık sağlamak amacıyla müsabaka takviminde bazı değişikliklere gitmek zorunda olduğunu vurgulayarak, "Üzülerek söylüyorum ki, Fransa Açık'a katılmamaya karar verdim. Kort içinde ve dışında çok sıkı çalışmaya devam ediyorum. Daha birçok yıl tenis oynamaya devam etmek için bu seneki toprak kort turnuvalarını atlayıp çim ve sert kort turnuvalarına odaklanmanın benim için en iyisi olduğunu düşünüyorum" dedi.



Fiziksel durumunu göz önüne aldığında sezonun kalanında toprak kortun öncelikleri arasında olmadığını dile getiren Federer, "Beni her zaman destekleyen Fransız taraftarları özleyeceğim. Gelecek yıl onları görmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerine yer verdi.



Federer, Fransa Açık'taki tek zaferini 2009 yılında yaşamıştı.

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