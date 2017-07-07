Bethanie Mattek-Sands sakatlandı, ambulans geç gelince olay büyüdü

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Wimbledon'da Amerikalı tenisçi Bethanie Mattek-Sands ve Sorana Cirstea karşı karşıya geldi. Maçın üçüncü setinin başında Mattek-Sands, kendini acı içinde yere bıraktı. Dizinden sakatlanan raket, "Çok korktum, panikledim." ifadelerini kullandı. Rakibi Cirstea da "Onu o halde görünce teselli etmeye çalıştım ama ben de korkmuştum. Çok çaresiz, güçsüz hissettim." dedi.

Tenisçi yerdeyken sedyenin gelmesi 15 dakikayı bulunca Mattek-Sands acı içinde bağırmaya devam etti. Cirstea ise geç gelen ambulansla ilgili "Ya kalple ilgili bir sorun olsaydı..." diye sitemde bulundu.

Wimbledon'da birkaç gündür çimlerin gereğinden fazla sert olduğundan şikayet ediliyordu. Birkaç sporcunun sakatlanmasıyla alakalı olarak yoğun eleştiriler vardı.