Novak Djokovic, Wimbledon'a veda etti

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da, tek erkeklerde 1 ve 2 numaralı seribaşı tenisçiler Andy Murray ile Novak Djokovic çeyrek finalde elendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 9. gününde, tek erkeklerin çeyrek final karşılaşmaları tamamlandı.

Günün ilk sürprizi, dünya 1 numarası Büyük Britanyalı Murray'nin 24 numaralı seribaşı ABD'li Sam Querrey'ye elenmesiyle yaşandı. Querrey, son şampiyon Murray'yi 3-6, 6-4, 6-7, 6-1 ve 6-1'lik setlerle 3-2 yenerek, yarı finale yükseldi.

Üç kez şampiyon olduğu turnuvanın 2 numaralı seribaşı Sırp Djokovic ise 11 numaralı seribaşı Çek Tomas Berdych önünde ilk seti 7-6 kaybettiği, ikinci sette de 2-0 geride olduğu çeyrek final karşılaşmasından, yaşadığı omuz sakatlığı nedeniyle çekilmek zorunda kaldı.

Wimbledon'da 7 defa şampiyonluk yaşayan İsviçreli Roger Federer, çeyrek finalde 6 numaralı seribaşı Kanadalı Milos Raonic karşısında zorlanmadı. Turnuvada 100. tekler maçını oynayan 3 numaralı seribaşı Federer, rakibini 6-4, 6-2, 7-6 biten setlerle 3-0 mağlup ederek, yarı finale çıktı. Federer, Wimbledon'da 12. kez yarı finale yükselerek, bu alanda rekor kırdı.

Turnuvanın 7 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic ise İspanyol Rafael Nadal'ı saf dışı bırakan 16 numaralı seribaşı Gilles Müller'i elemeyi başardı. Cilic, Lüksemburglu rakibi karşısında 3-6, 7-6, 7-5, 5-7 ve 6-1 tamamlanan setlerle 3-2 galip gelerek, adını yarı finale yazdırdı.

Tek erkekler yarı finallerinde Sam Querrey-Marin Cilic ve Roger Federer-Tomas Berdych eşleşmeleri oluştu.

10. GÜNÜN PROGRAMI

Wimbledon'ın 10. gününde yarın, tek kadınlarda yarı final maçları oynanacak.

Yarı finallerde 14 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza ile Slovak Magdalena Rybarikova ve 6 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Johanna Konta ile 10 numaralı seribaşı ABD'li Venus Williams karşılaşacak.

Djokovic sakatlandı

Novak Djokovic

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