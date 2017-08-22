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Azarenka, ABD Açık'tan çekildi

''Azarenka, ABD Açık'tan çekildi''

Belaruslu tenisçi, çocuğunun velayet davası nedeniyle ABD Açık'ta yer alamayacak

22 Ağustos 2017 Salı, 12:29:29 Güncelleme: 12:32:08

Tek kadınlarda eski dünya 1 numarası Victoria Azarenka, ABD Açık'tan çekildiğini duyurdu.

Kariyerinde iki Avustralya Açık şampiyonluğu bulunan 28 yaşındaki tenisçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, oğlu Leo'nun devam eden velayet davası nedeniyle 28 Ağustos'ta başlayacak sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta yer almayacağını sporseverlerle paylaştı.

Leo'nun doğumunun ardından haziran ayında kortlara dönen ve Wimbledon'a dördüncü turda veda eden Azarenka, temmuz ayında boşanmıştı. Avustralya Açık'ı kazandığı 2012 ve 2013 yıllarında ABD Açık'ta final oynama başarısını gösteren Belaruslu tenisçi, velayet davası nedeniyle ABD'de düzenlenen Cincinnati Açık'tan da çekilmişti. Hamileliği nedeniyle geçen yıl da ABD Açık'ı kaçıran Azarenka'nın yerine Japon sporcu Misa Eguchi ana tabloya dahil edildi.

  • Azarenka
  • ABD Açık Tenis Turnuvası
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