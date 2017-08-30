Tenis ABD açıkda yoğun yağış nedeni ile 9 maç yapılabildi

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın ikinci gününe kötü hava koşulları nedeniyle ertelenen maçlar damga vururken, tek kadınlarda son şampiyon Angelique Kerber turnuvaya veda etti.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvanın ikinci gününde, yoğun yağış nedeniyle sadece 9 maç tamamlandı.

Tek kadınlarda sona eren ilk tur mücadelesinde, dünya 1 numarası Çek Karolina Pliskova, Polonyalı Magda Linette'yi 6-2 ve 6-1'lik setlerle zorlanmadan 2-0 yenerek, üst tura yükseldi.

Günün sürprizi ise turnuvanın son şampiyonu 6 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber'in, Japon tenisçi Naomi Osaka'ya 2-0 yenilerek elenmesi oldu.

12 numaralı seribaşı Letonyalı Jelena Ostapenko ile 15 numaralı seribaşı ABD'li Madison Keys ise rakiplerini yenerek üst tura kaldı.

FEDERER ZORLANDI

Tek erkeklerde sezonun formda isimlerinden 3 numaralı seribaşı Roger Federer, 19 yaşındaki ABD'li rakibi Frances Tiafoe karşısında zorlandı. İsviçreli tenisçi, rakibini 4-6, 6-2, 6-1, 1-6 ve 6-4'lük setlerin ardından 3-2 yenerek, üst tura adını yazdırabildi.

Uzun bir aranın ardından yeniden dünyanın zirvesine yerleşen İspanyol Rafael Nadal ise Sırbistanlı Dusan Lajovic'i 7-6, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek, ikinci tura çıktı.

3. GÜNÜN PROGRAMI

ABD Açık'ın 3. gününde, yağmur nedeniyle ertelenen karşılaşmaların yanı sıra ikinci tur maçları da oynanacak. Tek erkekler ikinci turunda dünya 4 numarası Alman Alexander Zverev ile Hırvat Borna Coric, 5 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic ile Alman Florian Mayer karşılaşacak.

Tek kadınlar ikinci turunda 5 numaralı seribaşı Danimarkalı Caroline Wozniacki ile Rus Ekaterina Makarova mücadele edecek. 2 numaralı seribaşı Romanyalı Simona Halep'i eleyerek önemli bir başarıya imza atan Rus Maria Sharapova ise Macar Timea Babos'un karşısına çıkacak.

GÜNÜN SONUÇLARI

Seribaşı listesinde ilk 20'de bulunan tenisçilerin sona eren ve ertelenen maçları şöyle:



TEK ERKEKLERDE:

Rafael Nadal (İspanya) (1) - Dusan Lajovic (Sırbistan): 3-0 (7-6, 6-2, 6-2)

Roger Federer (İsviçre) (3) - Frances Tiafoe (ABD): 3-2 (4-6, 6-2, 6-1, 1-6, 6-4)

Dominic Thiem (Avusturya) (6) - Alex de Minaur (Avustralya): 6-4, 6-1,1-0 - ertelendi)

Grigor Dimitrov (Bulgaristan) (7) - Vaclav Safranek (Çekya): ertelendi

David Goffin (Belçika) (9) - Julien Benneteau (Fransa): ertelendi

Roberto Bautista Agut (İspanya) (11) - Andreas Seppi (İtalya): ertelendi

Nick Kyrgios (Avustralya) (14) - John Millman (Avustralya): ertelendi

Tomas Berdych (Çekya) (15) - Ryan Harrison (ABD): ertelendi

Gael Monfils (Fransa) (18) - Jeremy Chardy (Fransa): ertelendi

TEK KADINLARDA:

Karolina Pliskova (Çekya) (1) - Magda Linette (Polonya): 2-0 (6-2, 6-1)

Naomi Osaka (Japonya) - Angelique Kerber (Almanya) (6): 2-0 (6-3, 6-1)

Jelena Ostapenko (Letonya) (12) - Lara Arruabarrena (İspanya): 2-1 (6-2, 1-6, 6-1)

Madison Keys (ABD) (15) - Elise Mertens (Beçika): 2-0 (6-3, 7-6)

Elina Svitolina (Ukranya) (4) - Katerina Siniakova (Çekya): (6-0, 6-6 - ertelendi)

Svetlana Kuznetsova (Rusya) (8) - Marketa Vondrousova (Çekya): ertelendi

Agnieszka Radwanska (Polonya) (10) - Petra Martic (Hırvatistan): ertelendi

Monica Niculescu (Romanya) - Kristina Mladenovic (Fransa) (14): (6-3, 1-1 - ertelendi)

Elena Vesnina (Rusya) (17) - Anna Blinkova (Rusya): ertelendi

Anastasia Pavlyuchenkova (Rusya) (19) - Christina McHale (ABD): ertelendi

CoCo Vandeweghe (ABD) (20) - Alison Riske (ABD): ertelendi

Grand Slam Tenis Turnuvası

ABD Açık Tenis Turnuvası