Venus Williams yarı finale çıktı

Takvimin 4. ve son Grand Slam’i ABD Açık Tenis Turnuvası’nın 9. gününde tek kadınlarda korta çıkan Venus Williams, çeyrek finalde karşılaştığı Çek raket Petra Kvitova’yı geçerek adını yarı finale yazdırdı. Evinde uğradığı bıçaklı saldırı sonrasında elinden ağır bir sakatlık geçirip tekrar tenise dönen Kvitova karşısında maça çok iyi başlayan ABD’li tenisçi Venus, ilk seti 6-3 ile hanesine yazdırıp öne geçti.

2. sette oyuna ortak olan Kvitova, seti 6-3 ile alıp durumu 1-1’e getirdi. Nefes kesen 3. seti ise 3-1’den geri gelerek tie-break’te 7-2 kazanan Venus, maçı 3 sette noktalayıp yarı

finale yükselen taraf oldu.



Venus Williams aynı zamanda 2011’in ocak ayından bu yana ilk defa WTA sıralamasında ilk 5’te yer almayı garantiledi.

EN YAŞLI RAKET



ABD Açık’ta iki zaferi bulunan (2000, 2001) Williams, yarı finalde vatandaşı Sloane Stephens ile karşı karşıya

gelecek. 24 yaşındaki Stephens, çeyrek finalde Letonyalı Anastasija Sevastova’yı 3 sette mağlup etmişti.



NADAL ÇOK RAHAT



Tek erkeklerin 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal, çeyrek finalde karşılaştığı turnuvanın sürpriz ismi 20 yaşındaki

Rus raket Andrey Rublev’i rahat şekilde 3 sette devirerek yarı finale yükseldi.

İspanyol tenisçi 6-1, 6-2, 6-2’yle sonuca gitti. 28 numaralı seribaşı Kevin Anderson ise ABD’li 17

numara Sam Querrey’yi 7-6, 6-7, 6-3 ve 7-6’lık setlerle mağlup etti. 31 yaşındaki Güney Afrikalı raket, 14 yıl

sonra Grand Slam yarı finaline yükselen ilk Afrikalı tenisçi oldu.





PLİSKOVA'YA VANDEWEGHE ŞOKU

Tek kadınların 1 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, ev sahibi ülkeden Coco Vandeweghe’ye 7-6 ve 6-3’lük

setlerle yenilerek çeyrek finalde elendi. Vandeweghe, Venus Williams ve Sloane Stephens’le birlikte turnuvada yarı finale kalan 3. ABD’li raket oldu.

Bu sonuçla İspanyol tenisçi Garbine Muguruza, geçtiğimiz gün ABD Açık’a veda etmesine rağmen dünya sıralamasında 1 numaraya yükselmeyi garantiledi.





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