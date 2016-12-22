BELOGORIE BELGOROD: 3 - HALKBANK: 0
SALON: Sports Palace Cosmos
HAKEMLER: Konstantinos Voudouris (Yunanistan), Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan)
BELOGORIE BELGOROD: Zhigalov, Tetyukhin, Teryomenko, Poroshin, Khtey, Musersky (Martynyuk, Danilov)
HALKBANK: Resul Tekeli, Miljkovic, Akhrem, Faik Samed Güneş, Mustafa Ramazanoğlu, Burutay Subaşı (Hasan Yeşilbudak, Emre Batur, Abdullah Çam, Kooy)
SETLER: 25-14, 30-28, 25-21
SÜRE: 87 dakika (24, 38, 25)
Gruptaki ikinci yenilgisini yaşayan ekip, puansız son sırada yer alıyor. Türk temsilcisi, gruptaki üçüncü maçını, 18 Ocak 2017'de sahasında Belçika'nın Knack Roeselare takımı ile yapacak.
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