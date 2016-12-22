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Belogorie Belgorod - Halkbank
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Belogorie Belgorod: 3 - Halkbank: 0

Halkbank, CEV Erkekler Avrupa Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda Rus Belogorie Belgorod'a 3-0 mağlup oldu

22 Aralık 2016 Perşembe, 22:00:27 Güncelleme: 22:02:44

BELOGORIE BELGOROD: 3 - HALKBANK: 0

SALON: Sports Palace Cosmos
HAKEMLER: Konstantinos Voudouris (Yunanistan), Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan)

BELOGORIE BELGOROD: Zhigalov, Tetyukhin, Teryomenko, Poroshin, Khtey, Musersky (Martynyuk, Danilov)
HALKBANK: Resul Tekeli, Miljkovic, Akhrem, Faik Samed Güneş, Mustafa Ramazanoğlu, Burutay Subaşı (Hasan Yeşilbudak, Emre Batur, Abdullah Çam, Kooy)

SETLER: 25-14, 30-28, 25-21
SÜRE: 87 dakika (24, 38, 25)

Gruptaki ikinci yenilgisini yaşayan ekip, puansız son sırada yer alıyor. Türk temsilcisi, gruptaki üçüncü maçını, 18 Ocak 2017'de sahasında Belçika'nın Knack Roeselare takımı ile yapacak.

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