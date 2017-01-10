VOLEYBOL HABERLERİ
10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Vakıfbank
VOLEYBOL

Eczacıaşı VitrA: 2 - Vakıfbank: 3

Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D grubu 2. maçında Vakıfbank, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-2 yendi

10 Ocak 2017 Salı, 20:52:36 Güncelleme: 20:54:46

ECZACIBAŞI VİTRA: 2 - VAKIFBANK: 3
SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Onur Hoşnut (Türkiye), Nurper Özbar (Türkiye)

ECZACIBAŞI VİTRA: Ognjenovic, Larson, Thaisa, Boskovic, Kosheleva, Adams, (Gülden Kuzubaşıoğlu, Simge Aköz, Hande Baladin, Neslihan Güler, Nilay Özdemir)

VAKIFBANK: Gözde Kırdar, Kübra Akman, Naz Akyol, Zhu Ting, Rasic, Lonneke, (Gizem Örge, Kimberly, Cansu Özbay, Ayça Aykaç, Melis Gürkaynak)

SETLER: 21-25, 21-25, 25-21, 25-20, 10-15
SÜRE: 137 dakika (34, 27, 31, 27, 18)

 

Karşılaşma öncesi CEV'in tayin ettiği hakemler Polonyalı Pawel Burkiewiez ile Estonyalı Toomas Murulo, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'a gelemeyince, maçı Türk hakemler Onur Hoşnut ile Nurper Özbar yönetti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Vakıfbank: 3 - Uralochka NTMK: 1
VOLEYBOL

Vakıfbank, Rus'u üzdü!

VakıfBank: 3 - Çanakkale Belediyespor: 0
VOLEYBOL

VakıfBank evinde galip!
Fenerbahçe: 0 - VakıfBank: 3
VOLEYBOL

Fenerbahçe dağıldı!
VakıfBank: 3 - İdmanocağı: 0
VOLEYBOL

Vakıfbank set vermedi!