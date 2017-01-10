Eczacıaşı VitrA: 2 - Vakıfbank: 3

ECZACIBAŞI VİTRA: 2 - VAKIFBANK: 3

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Onur Hoşnut (Türkiye), Nurper Özbar (Türkiye)

ECZACIBAŞI VİTRA: Ognjenovic, Larson, Thaisa, Boskovic, Kosheleva, Adams, (Gülden Kuzubaşıoğlu, Simge Aköz, Hande Baladin, Neslihan Güler, Nilay Özdemir)

VAKIFBANK: Gözde Kırdar, Kübra Akman, Naz Akyol, Zhu Ting, Rasic, Lonneke, (Gizem Örge, Kimberly, Cansu Özbay, Ayça Aykaç, Melis Gürkaynak)

SETLER: 21-25, 21-25, 25-21, 25-20, 10-15

SÜRE: 137 dakika (34, 27, 31, 27, 18)

Karşılaşma öncesi CEV'in tayin ettiği hakemler Polonyalı Pawel Burkiewiez ile Estonyalı Toomas Murulo, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'a gelemeyince, maçı Türk hakemler Onur Hoşnut ile Nurper Özbar yönetti.