Gözde Kırdar: Kaptanlık ruhumda var

Türk voleybolunun yıldız isimlerinden VakıfBank kaptanı Gözde Kırdar, hafta sonu başlayacak Kupa Voley finalleri öncesi HABERTÜRK’e özel açıklamalarda bulundu. İşte 31 yaşındaki tecrübeli smaçörün açıklamalarından satır başları:



‘YARDIMCI OLMAK GÖREVİM’

“Hırslı bir yaradılışım var. Bir insanın kaptan olabilmesi için belli özelliklere sahip olması gerekir. Bu özellikler sonradan kazanılamaz. Birinin sana bunları öğretebileceğini düşünmüyorum. Takım arkadaşlarıma yardım etmek bana hiç zor gelmiyor. Onların motivasyonunu sağlamak benim görevim. Burada 6 senedir kaptanlık yapıyorum. Herkes bunları benden bekliyor.”

‘GELECEK SENE BIRAKIYORUM’

“VakıfBank ile Şampiyonlar Ligi’nde 2 kez şampiyonluğa ulaştım. Bunu bir kez daha tekrarlamayı çok isterim. Geçtiğimiz sezon benim için büyük bir hayal kırıklığı oldu. En büyük rakibimizi yarı finalde 3-0 yenip, ardından da finalde kaybetmek beni gerçekten üzdü. Tabii ki önümüzdeki her kupa önemli. Ancak artık kariyerimin son dönemlerini yaşıyorum. Gelecek sene takımımla sözleşmem bitiyor. Ben de kariyerime nokta koyacağım. Bu nedenle son kez şampiyonluklar yaşamak istiyorum.”



"GUIDETTI GEÇ KALINMIŞ BİR KARAR"

“Giovanni Guidetti’nin Milli Takım’ın başına getirilmesinin Türk voleybolu için geç verilmiş bir karar olduğunu düşünüyorum. Çünkü Giovanni, elinin değdiği her sporcuyu bir yerlere getirmeyi başaran bir antrenör. Bizim açımızdan gerçekten Türk voleyboluna imza attı. Bence genç oyuncularımızın onun gibi bir antrenöre çok ihtiyacı var. Hem çok çalışkan, hem de teknik bilgisi çok yüksek. Neler yapabileceğini biliyorum ve ona inanıyorum.”



‘KUPA VOLEY BİZE MORAL OLUR'

“Kupa Voley bizim için çok önemli. Hele de sezon ortasında bu kadar ciddi bir kupayı kazanmak bize çok güzel bir moral olur. İlk turda karşılaşacağımız Nilüfer Belediyesi’ni geçeceğimizi düşünüyorum. Ardından Galatasaray-Bursa BŞB’nin kazananı ile oynayacağız. Her iki takımla da çok zorlu maçlar yaptık. İnşallah bu turu da geçersek finalde ya Fenerbahçe ya da Eczacıbaşı’yla karşılaşırız diye düşünüyorum. Bu kupayı kazanmayı çok istiyoruz.”

`EL CLASICO VOLEYBOLU GELİŞTİRİYOR’

“Kendimi bildim bileli Eczacıbaşı’yla aramızda bir rekabet var. Hem VakıfBank, hem Eczacıbaşı, Türkiye’nin en önemli iki kulübü. Bu durum Türk voleybolunu geliştiriyor, genç oyuncuların seviyesini yükseltiyor, renk katıyor. Sezona iyi başladık. Ancak rakiplerimiz oldukça güçlü. 3 -4 takım çok iyi yerde. Sezon sonunda kim fiziksel ve mental olarak daha sağlam kalırsa mutlu sona ulaşır. Üst üste ikinci şampiyonluk istiyoruz.”

HABERTÜRK SPOR / ERTUĞRUL GÜNEŞ