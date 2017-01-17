VOLEYBOL HABERLERİ
17 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Halkbank - Knack Roeselare maçı
VOLEYBOL

Halkbank - Knack Roeselare maçı saat kaçta, ne zaman?

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında yarın Belçikanın Knack Roeselare ekibiyle karşılaşacak. Peki Halkbank - Knack Roeselare maçı ne zaman, saat kaçta?

17 Ocak 2017 Salı, 11:04:48 Güncelleme: 11:09:27

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında yarın Belçikanın Knack Roeselare ekibiyle karşılaşacak. Peki Halkbank - Knack Roeselare maçı ne zaman, saat kaçta?

Grupta galibiyeti bulunmayan iki takımın maçı, TVF Başkent Salonunda saat 17.30da başlayacak. Karşılaşmayı Slovak Dusan Hodon ile Ukraynalı Andrii Kovalchuk yönetecek.

İlk iki maçında Rus Belogorie Belgorod ve İtalyan Sir Sicoma Colussi ekiplerine 3-0lık skorlarla yenilen Halkbank, grupta ilk galibiyetini almaya çalışacak.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Mehmet Ekici'den Trabzonspor'a tarihi rest!
FUTBOL

Mehmet Ekici'den Trabzon'a tarihi rest!
Günün transfer haberleri | 17.01.2017
FUTBOL

İşte o isimler...
Galatasaray yönetiminden Sneijder'a ikinci ceza!
FUTBOL

Sneijder'a ikinci ceza!
Osmanlıspor - Beşiktaş maçının yazar yorumları
FUTBOL

"Gol atmasına rağmen bunu yazıyorum..."