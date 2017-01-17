Halkbank - Knack Roeselare maçı saat kaçta, ne zaman?

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında yarın Belçikanın Knack Roeselare ekibiyle karşılaşacak. Peki Halkbank - Knack Roeselare maçı ne zaman, saat kaçta?
Grupta galibiyeti bulunmayan iki takımın maçı, TVF Başkent Salonunda saat 17.30da başlayacak. Karşılaşmayı Slovak Dusan Hodon ile Ukraynalı Andrii Kovalchuk yönetecek.
İlk iki maçında Rus Belogorie Belgorod ve İtalyan Sir Sicoma Colussi ekiplerine 3-0lık skorlarla yenilen Halkbank, grupta ilk galibiyetini almaya çalışacak.
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