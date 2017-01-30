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Natasa Krsmanovic Seramiksan
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Natasa Krsmanovic, Seramiksan'da!

Vestel Venus Sultanlar ligi ekiplerinden Seramiksan, 2016-2017 transfer sezonunun bitimine 1 gün kala Sırp oyuncu Natasa Krsmanovic'i renklerine bağladı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 19:25:39 Güncelleme: 19:27:11

Transfere ilişkin konuşan Seramiksan Spor Kulübü Başkanı N.Bülent Erkul, "Başarılarıyla göz dolduran Natasa Krsmanovic'in deneyimleriyle takımımıza büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Kulübümüz adına ailemize hoş geldin diyoruz" dedi.

Sırp orta oyuncu Natasa Krsmanovic ise, "Seramiksan'da yoluma devam edeceğim için çok mutluyum. Hedefimiz doğrultusunda takım arkadaşlarımla birlikte elimizden geleni yapacağız. Lig'in ikinci yarısında başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Takımın başarısı için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

1985 doğumlu ve 1.88 boyundaki orta oyuncu Natasa Krsmanovic 2005 yılında Sırbistan'ı Dünya şampiyonasında üçüncülüğü yaşadığı kadroda yer aldı. Türkiye'de daha önce Galatasaray'da forma giyen oyuncu, Azerbaycan'ın Rabita Bakü takımıyla 1 kez Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyon oldu, Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez final, 1 kez yarı final oynadı. Krsmanovic, Sırbistan Milli Takımı'yla da 2011'de Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk, 2006'da Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük yaşadı.

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