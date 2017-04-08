Nilüfer Belediyespor: 3 - İdmanocağı: 0 | MAÇ SONUCU

NİLÜFER BELEDİYESPOR: 3 - İDMANOCAĞI: 0

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Burhan İlhan, Çetin Ok

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Duygu Düzceler, Kozlova, Janset Cemre Erkul, Ceyda Aktaş, Bytsenko, Trushkina (Dilara Bağcı)

İDMANOCAĞI: Matienko, Birgül Güler, Fatma Beyaz, Sanchez, Skowronska, Neşve Büyükbayram (Ayça Naz İhtiyaroğlu, Ece Hocaoğlu, Kübra Kegan, Nefize Bayramoğlu, Cansu İsmailoğulları)

SETLER: 25-20, 25-20, 25-17

SÜRE: 84 dakika (28, 29, 27)

Baraj etabında Sarıyer Belediyespor ile Nilüfer Belediyesporun ligde kalabilmek için mücadelesi sürüyor. 2. devrede yarın yapılacak maçlar şöyle:

13.00 İdmanocağı-Sarıyer Belediyespor

15.00 Seramiksan-Nilüfer Belediyespor