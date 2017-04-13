Voleybol Efeler Ligi play-off'unda yarı final maçları başlıyor

Voleybol Efeler Ligi play-off yarı finalinde ilk maçlar yarın yapılacak.

Fenerbahçe-Arkas Spor ve Halkbank-Ziraat Bankası eşleşmelerinde takımlar finale çıkmak için mücadele edecek.

İlk maçlar, normal lig etabını üst sırada bitiren takımın sahasında yapılacak ve 2 galibiyet alan ekip finale yükselecek. Galibiyetlerin eşitliği durumunda 3. maç yine üst sırada bulunan takımın sahasında oynanacak. Yarı finalin mağlup takımları ise 3-4'üncülük maçı yapacak.

Efeler Ligi play-off yarı final turunda maç programı şöyle:

14 NİSAN 2017 (YARIN)

17.00 Fenerbahçe-Arkas Spor (Burhan Felek)

20.00 Halkbank-Ziraat Bankası (TVF Başkent)

17 NİSAN PAZARTESİ

17.00 Arkas Spor-Fenerbahçe (İzmir Atatürk)

20.00 Ziraat Bankası-Halkbank (TVF Başkent)

20 NİSAN PERŞEMBE

18.00 Fenerbahçe-Arkas Spor (Burhan Felek) (Gerekirse)

18.00 Halkbank-Ziraat Bankası (TVF Başkent) (Gerekirse)