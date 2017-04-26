Maret Balkestein-Grothues: "Galatasaray'ı geçip şampiyon olacağız"

Sarı-lacivertli takımın tecrübeli oyuncusu Balkestein, yarın başlayacak final serisi öncesi, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu.

Final serisini heyecanla beklediklerini vurgulayan 28 yaşındaki voleybolcu, "Galatasaray maçlarını kazanıp şampiyon olacağız. Bunu istiyoruz. Galatasaray iyi bir noktada. Kolay maç olmayacak. Rakibimiz iyi oyunculara sahip. Galatasaray'ı bu sezon iki maçta da yendik. Biz de çok güçlüyüz ve bunu finalde göstereceğiz. Final serisinde de yenip kupayı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

Derbi atmosferini bu sezon daha önceki maçlarda gördüğünü aktaran Balkestein, "Derbi atmosferiyle ilgili bilgi sahibiyim. Derbideki taraftarların ne kadar ateşli olabileceğini biliyorum. Taraftarın ateşinden dolayı maç durdurulabilir. Çok keyifli bir derbi olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

VAN PERSIE TEZAHÜRATINI ÇOK SEVİYOR

Balkestein, Hollandalı Robin van Persie'nin sarı-lacivertli futbol takımı için önemini bildiğini ve taraftarların vatandaşı için yaptığı tezahüratı çok beğendiğini dile getirdi.

Türkiye Kupası'nı kazandıkları zaman Ülker Stadı'nda taraftarın önüne çıktıklarında Van Persie için yapılan tezahürattan çok etkilendiğini anlatan Balkestein, şöyle konuştu:

"Bir Hollandalı olarak onunla gurur duyuyorum. Kupayı kazandıktan sonra statta tur atarken 'Oooo Robin van Persie' tezahüratını duydum. Bu tezahürattan dolayı çok mutlu oldum. Ben de bir Hollandalıyım ve Fenerbahçe taraftarı, vatandaşım Van Persie için söylediği tezahüratı umarım benim için de söyler."

Futbolu çok sevdiğini anlatan sarı-lacivertli voleybolcu, Van Persie ile henüz görüşemediğini ancak tecrübeli futbolcuyla tanışmayı çok istediğini vurguladı.

"HİÇBİR ŞEY İMKANSIZ DEĞİLDİR"

Sarı-lacivertli voleybolcu, ligde yarı final serisinde Eczacıbaşı VitrA karşısında kazandıkları maçı da anlattı. Balkestein, altın sete giden maçta 14-10 yenik duruma düştükten sonra inanılmaz bir geri dönüşe imza attıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Eczacıbaşı VitrA maçında, imkansız diye bir şey olmadığını gösterdik. Herkes 'Eczacıbaşı VitrA kazandı.' derken biz inandık ve savaşmaya devam ettik. İnanılmaz bir durumdu. Son sayıdan sonra çok mutlu oldum. Hatta maç bittiğinde kazandığımıza inanamadım."

Fenerbahçe'ye geçen yılın aralık ayında geldiğini hatırlatan Balkestein, "Burada oynamaktan gerçekten çok mutluyum. Sezon ortasında buraya geldim. Biraz zordu benim için. Kulüp, oyuncular takımdaki arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.