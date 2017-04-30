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CEV Şampiyonlar Ligi'nde zafer Zenit Kazan'ın!..

Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Sir Sicoma Colussi Perugia'yı 3-0 yenen Zenit Kazan şampiyon oldu

30 Nisan 2017 Pazar, 22:58:48 Güncelleme: 23:08:31

İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Zenit Kazan ile Sir Sicoma Colussi Perugia karşılaştı

Zenit Kazan, 86 dakika süren karşılaşmayı 25-15, 25-23 ve 25-14lük setlerle 3-0 kazandı.

Üst üste 3. kez bu kupayı müzesine götüren Zenit Kazan, organizasyon boyunca mağlubiyet yaşamadan ve sadece rakiplerine 2 set vererek, şampiyonluğa ulaştı.

Dörtlü Finalin 3.lük maçında ise İtalyan Cucine Lube Civitanova takımı, Alman Berlin Recycling Volleys ekibini 3-1 yendi.

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