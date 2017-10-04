Stajyer mühendisin sır dolu ölümü

TGM Denizcilik firmasının İran'dan Panama'ya sıvılaştırılmış amonyak gazı taşıyan "Gas Cat" gemisinde staj yapan 24 yaşındaki elektrik-elektronik mühendisi Delil Arslan, elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Sri Lanka açıklarında yaşanan olay sonrası karaya yanaşan gemi, Arslan'ın cenazesini bir poşete sararak karaya bıraktı. Daha sonra aileyi arayan firma yetkilileri, Arslan'ın elektrik çarpmasının ardından kalp krizi geçirerek öldüğünü söyledi. Haberin ardından konsoloslukla bağlantıya geçen aile, Sri Lanka'ya giderek cenazenin olduğu hastaneye ulaştı.
Habertürk Haber Merkezi'nden Hasan Örnekoğlu'nun haberine göre, Fırat Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra "Gas Cat" gemisinde 3 gündür staj yapan 24 yaşındaki elektrik-elektronik mühendisi Delil Arslan, gemi Sri Lanka açıklarındayken elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ailenin iddiasına göre ise gemi yönetimi Delil Arslan'ın cenazesini bir poşete sararak Sri Lanka'da bıraktı ve yoluna devam etti. Arslan'nın ailesi ise haber alır almaz Sri Lanka'ya oğullarının cenazesini almaya gitti.
"BÜYÜK İHMAL VAR"
Olayın arkasında büyük bir ihmal olduğunu anlatan Delil Arslan'ın kuzeni Bahar Özhan, kuzeninin TGM Deniz İşletmeciliği ve Acenteliği Ltd. Şti.'nde staja başladığını ve gemiyle Panama'ya gitmek için yola çıktığını söyledi. Arslan'ın öldüğü geminin cenazeyi bırakır bırakmaz yoluna devam ettiğini de söyleyen Özhan; "Olay 30 Eylül Cumartesi sabahı olmuş. Bize akşam saatlerinde haber verildi. Elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiği söylendi. Öğrendiğimiz kadarıyla, olayın tek görgü tanığı da başka bir mühendismiş. TGM firmasının bize verdiği bilgiye göre, olay anında oğlumuzun yanında olan bu kişi, olay nedeniyle şoka girmiş ve hâlâ şokta olduğu gerekçesiyle bizimle görüştürülmüyor" dedi.
OLAYIN TEK GÖRGÜ TANIĞI HALA GEMİDE
Olayın tek görgü tanığı olan bir mühendisin de hala gemide olduğunu söyleyen Özhan, bu kişinin gemideki tek mühendis olduğu için sefere devam ettiğini iddia etti. Kuzeninin cenazesinin, olay anında yanında olan bir kişi ile birlikte Sri Lanka'da bulunan District General Hospital adlı hastaneye bırakıldığını da söyleyen Özhan, şirketin konsolosluğa dahi bilgi vermediğini söyledi.
BÜYÜK BİR ADLİ OLAY
Kendilerine net bilgi verilmediğini söyleyen Özhan şunları söyledi: "Amcam Cemal Arslan ile iş güvenliği uzmanı akrabamız Berivan Özhan, cenazeyi alabilmek için Sri Lanka'ya gitti. Önceki gün Combo'ya vardılar. İlk olarak konsolosluk ve büyükelçilik çalışanlarıyla görüştüklerini öğrendim. Bize basit bir elektrik çarpması denmişti. Kuzenim cenazeyi görmüş ve Delil'in vücudunda 3 tane delik olduğunu ve parmağının da koptuğunu söyledi. Demek ki büyük bir olay olmuş. Bu durum büyük adli bir olay olduğu için Sri Lanka'da ilk duruşması, konsolosluğun araya girmesi ile 2 Ekim 2017 günü yapıldı. ikinci duruşması yapılacak. Duruşma evrakları sonradan verilecekmiş"
GEMİ ŞİRKETİ BİLGİ VERMİYOR
Olayın ardından telefonla ulaştığımız TGM Denizcilik firmasının yetkilileri, konu hakkında açıklama yapacak kimsenin olmadığını belirterek bilgi vermekten kaçındı.
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