Starbucks'ı 36 yılda tek bir kahve şubesinden, ikonik küresel bir zincir haline getiren Starbucks CEO´su Howard Schultz emekliliğe ayrılıyor ve ABD başkanlık yarışına katılabilir.

Starbucks'ı 36 yıl boyunca yöneten Schultz, New York Times ile yaptığı bir röportajda başkanlık yarışına girmeyi düşünebileceğini söyledi. Schultz basına verdiği demeçlerde kamu hizmeti yapabileceğini, seçeneklerini değerlendirdiğini, hayırseverlik işleriyle uğraşabileceğini fakat henüz bir karar vermediğini belirtti.

2016 yılındaki başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Hillary Clinton´a oy vereceğini açıklayan Starbuck CEO'su, geçen yaz Virginia Charlottesville´de gerçekleşen ırkçı şiddet olaylarının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirmişti.

Starbucks aralarında eşcinsel evlilikler, göçmenlik ve Trump´ın bazı Müslüman ülke vatandaşlarına uyguladığı seyahat yasağı gibi konularda muhalif bir tutum sergilemiş ve şirket geçen sene beş yıl içinde toplam 10 bin sığınmacıyı işe almayı planladığını duyurmuştu.

Schultz tüm çalışanlarına gönderdiği mektupta şirketin değerlerini bir kez daha anımsatarak, bu mirasın gelecek kuşaklara taşınması için çalışanlara tavsiyelerde bulundu.