Diyarbakır'da yaşayan Mürüvvet Türk, 19 yıl boyunca ikinci bir çocuk sahibi olmak için birçok şehirde tedavi görmesine rağmen olumlu sonuç alamadı. Ciddi anlamda stres yükünün olduğu anlaşılan Türk, akupunktur tedavisiyle ikinci çocuğunun kalp atışını duymanın sevincini yaşıyor.

TÜP BEBEK TEDAVİSİ DEFALARCA BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANDI

İHA'nın haberine göre; Mürüvvet Türk (39), ikinci çocuk sahibi olmak amacıyla eşiyle beraber birçok şehirde tüp bebek tedavisi gördü ama tüp bebek merkezlerinin hiçbirinden olumlu bir sonuç alamadı.

19 yıl boyunca çocuk sahibi olamamalarının altında yatan sebepler araştırıldığında hastada ciddi anlamda stres faktörünün hakim olduğu görüldü.

Akupunktur tedavisi uygulandıktan sonra hamile kalan Mürüvvet Türk, ikinci çocuğunun kalp atışının duymanın sevincini yaşıyor.

AKUPUNKTUR TEDAVİSİ UYGULANDI

Kendilerine geldiğinde hastada ciddi anlamda tükenmişlik olduğunu gördüklerini belirten Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer, "Hastamız bize geldiğinde 19 yıllık çocuk isteği vardı. Şehir dışında birçok merkezde tedavi gördüğünü belirtti. Hastada ciddi anlamda stres faktörü olduğunu, umutsuzluk ve tükenmişlik olduğunu gördük. Aynı zamanda eşinin de sperminde parametrelerde biraz zayıflık gördük. Hastaya tüp bebek tedavisi uygulamadan önce akupunktur tedavisi uyguladık. Tedavinin ardından hasta psikolojik olarak uygun hala geldikten sonra hastaya tüp bebek tedavisi uyguladık. Bunu yaparken aynı zamanda akupunktur tedavisini de devam ettik. Transferden 12 gün sonra 19 yıllık çocuk özlemi sona erdi. Hasta inanmıyordu, kalp atışını duyduktan sonra artık dünyalar onun oldu" dedi.

AKUPUNKTUR HEM STRESİ YOK EDİYOR HEM DE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Akupunktur tedavisinin önemli etkilerini sıralayan Doç. Dr. Çoksüer, "Akupunktur tedavisini hem stresi yok etmek için hem hastanın yaşının ilerlemiş olması ve 19 yıl boyunca çocuğunun olmamasından dolayı yumurtaların kalitesini artırmak için hem transfer öncesi rahim zarının güçlenmesi için hem de bağışıklık sistemini güçlendirmek için uyguladık. Bağışıklık sistemi düşük ihtimalini azaltıyor, embriyonun rahmin içerisine tutunma gücünü artırıyor. Biz bu hastada akupunkturun dört önemli etkisini gördük" açıklamasında bulundu.