All Star takımında, Rumen takımı karşısında oynanan oyun sırasında çıkan tartışmanın yankıları sürüyor. All Star takımının Rumen takım ile mücadelesinde yaşanan tartışma adaya taşındı. All Star adasında tansiyon yükseldi.
Survivor 2018'de dokunulmazlık oyununda İpek Yaşar-Anıl Berk Baki ile Sema Aydemir-Nihat Doğan karşı karşıya geldi. Acun Ilıcalı, ada konseyinde ülkeler arası mücadelelerin devam edeceğini açıkladı.
Survivor 2018 ada konseyin eleme için isim yazmaya giden Hakan, Turabi'nin sakatlığı sırasında destek olması ile ilgili konuştu.
Survivor 2018'de Sema ile Funda'nın mücadelesi saniyeler sürdü. Funda sakatlandı.
Turabi'nin elindeki sakatlığı kontrol eden Metin Kuş, Turabi'nin oynamasını istemediğini söyledi.
Dokunulmazlık oyununda Anıl ile Melih'le karşı karşıya gelen Ümit ve Murat rakiplerine dayanamadı.
Survivor 2018'de bu hafta oynanan dokunulmazlık oyununda kaybeden Gönüllüler takımı oldu. Gönüllüler dört eleme adayı çıkardı.
All Star ve Gönüllüler takımından ikişer kız baraka ödülü için ada oyununda mücadele etti.
Dokunulmazlık oyununda kaybeden Gönüllüler takımı bireysel dokunulmazlık oyununda sembolün sahibi olmak için mücadele etti. Anıl ve İpek ile mücadele eden Nagihan ve Hilmicem avantajlarını koruyamadılar, sayıyı rakiplerine kaptırdılar.
Dokunulmazlık oyununda Adem ile Melih karşı karşıya geldi. İkiliden üç dakika içinde sayıya giden olmayınca mücadele eşitlikle sona erdi. Gönüllüler takımında bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan Melih, haftanın üçüncü eleme adayını belirledi.
Ümit Karan, Türkiye-Romanya mücadelesinde alınan yenilgi ile ilgili konseyde değerlendirmelerde bulundu. Survivor 2018'de bu hafta oynanan dokunulmazlık oyununda kaybeden Gönüllüler takımı oldu. Gönüllüler dört eleme adayı çıkardı.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?
Survivor 2018'de Gönüllüler konseyinde iki isim birden çıktı. Toplamda 5'er oy alan Birsen ve Gizem bu hafta eleme potasına adını yazdırdı.
Bireysel dokunulmazlığın sahibi olan Melih ise üçüncü eleme adayını belirledi. Melih, Cumali'nin adını verdi.
Haftanın en başarılı ismi Yağmur ise Ramazan'ın ismini verdi. Ramazan bu hafta dördüncü eleme adayı oldu.
SURVİVOR 13. YENİ BÖLÜM TANITIMI
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