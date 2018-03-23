Survivor 2018, 30. yeni bölümüyle bu akşam TV8 ekranında izleyicisiyle buluşacak. Survivor'da gün geçtikçe heyecanın daha da arttığı ödül oyunlarında dün kazanan takım gönüllüler oldu. Ödül oyunu hetbol oyunuydu ve bu oyundan gönüllüler galip gelerek ödülün sahibi oldu. Öte yandan bu akşam yayınlanacak 30. yeni bölümde iletişim oyunu oynanacak. Yeni bölüm fragmanında Murat Ceylan yarışırken, Anıl'ın söylediği söz Murat'ı çileden çıkarıyor. Survivor'da iletişim oyununu kim kazanacak? İşte Survivor 30. yeni bölüm fragmanı...

SURVİVOR 30. BÖLÜM FRAGMANI: İLETİŞİM OYUNU OYNANACAK

Survivor'da heyecan hız kesmiyor. Gün geçtikçe zorlukların daha da arttığı Survivor'ın bu akşam yayınlanacak 30. bölümünde iletişim oyunu oynanacak. Bu zamana kadar all star takımına karşı iletişim oyunununda zorlanan gönüllüler takımı bu akşamki oyunu kazanabilmek elinden geleni yapacak. Yarışmacılar Survivor tarihinin en uzun parkurlarından yaklaşık 140 metrelik bir parkurda yarışacak.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU GÖNÜLLÜLER TAKIMI KAZANDI



Ödül oyunundan önce yapılan yatak oyununu Gönüllüler takımı önde götürürken bir anda All Star takımı kazandı. Hamburger ödülü olan hentbol oyununda da kıyasıya mücadele yaşandı. Oyunun ortasında Acun Ilıcalı ödülünün 2'ye çıkarıldığını açıkladı. Sinirlerin hayli gerildiği oyunun galibi Gönüllüler oldu.

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