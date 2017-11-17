Suudi Kral, tahtı Veliaht Prens Bin Salman'a bırakıyor

İngiliz Daily Mail gazetesinin Kraliyet ailesine yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Kral Salman bundan sonra siyasette İngiltere'deki Kraliçe gibi bir rol alacak ve yalnızca "Kutsal Tapınakların Koruyucusu" sanını kullanmaya devam edecek.



DHA'nın haberine göre, Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın Suudi Arabistan'da 40'tan fazla prens ve hükümet yetkilisini yolsuzluk soruşturmasında tutuklamasının ardından Suudi Kraliyet ailesinden yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan kişiler lüks Ritz Carlton otelinde yerde yatarken fotoğraflamışlardı.



Gerçekleşecek görev devrinin ardından yeni kral Bin Salman'ın Suudi Arabistan'ın bölgedeki ezeli rakibi petrol üreticisi İran'a ilişkin politikalara odaklanacağı belirtiliyor.

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